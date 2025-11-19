Der Stellantis-Konzern öffnet sich dem NACS-Ladesystem und rüstet die Elektro-Modelle von Jeep und Dodge für die USA, Kanada, Japan und Südkorea mit entsprechenden Anschlüssen aus. So können die Kunden auf Teslas Supercharger-Netwerk zugreifen. In Nordamerika ist schon seit rund zwei Jahren ein Trend in Richtung NACS-Anschluss zu beobachten. Immer mehr Hersteller setzen auf diesen Standard oder bieten zumindest entsprechende Adapter für ihre Fahrzeuge ...

