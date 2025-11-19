Thyssenkrupp sorgte zuletzt mit dem Börsengang der Marinesparte TKMS für Furore. Jetzt bietet sich Anlegern eine geniale Zins-Chance: Wie Sie bis zu 13,00 Prozent Zinsen pro Jahr mit dem Industrie-Konzern verdienen können. Ende Oktober feierte die Aktie des Marineschiffbauers TKMS ein fulminantes Börsendebut. Aktionäre von Thyssenkrupp verdienten ordentlich mit, sie erhielten die TKMS-Aktie einfach so ins Depot eingebucht. Jetzt wird der Industrie-Konzern ...

