Rheinmetall könnte sich den größten Auftrag der Bundeswehr sichern: 10 Milliarden Euro für sechs Hightech-Fregatten. Wie Anleger davon profitieren, erklärt Tobias Bosler, Chefredakteur der Bosler Börse, im Video!Analysten und Marktbeobachter sehen gute Chancen, dass der deutsche Rüstungsriese mit seiner gerade erst akquirierten Tochter NVL den Zuschlag erhält - und das noch vor Weihnachten. Ein erfolgreicher Deal würde nicht nur den deutschen Rüstungsstandort stärken, sondern auch den Aktienkurs massiv in die Höhe treiben, der nach dem Kapitalmarkttag am Mittwoch erstmal kräftig ins Minus gerutscht ist. Der Auftrag, ursprünglich an das niederländische Unternehmen Damen Naval vergeben, …