Trotz eines Rückgangs der Aktie seit dem Jahreshoch bleibt Wells Fargo optimistisch und sieht ein Potenzial von über 20 Prozent bei Anheuser-Busch InBev. Das Unternehmen setzt auf Katalysatoren wie die Weltmeisterschaft und eine Margenerholung. Wells Fargo zeigt sich optimistisch gegenüber Anheuser-Busch InBev und hat die Aktie des Brauereikonzerns mit "Übergewichten" eingestuft. Das Kursziel von 75 US-Dollar impliziert ein Potenzial von 23 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Dienstag. Trotz dieser starken ...

