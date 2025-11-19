Nach dem Absturz hatten wir am 16. November im Express-Service auf eine mögliche Gegenwehr bei PVA TePla ISIN: DE0007461006 hingewiesen und damit unsere Trading-Idee begründet: "Nach einer 35-prozentigen Korrektur ist die Aktie am Freitag an der 200-Tage-Linie angekommen. Hält diese Unterstützung dürfte es zu einer Gegenreaktion kommen. Erholungspotenzial gibt es aus heutiger Sicht bis 24,00 Euro, risikofreudige Anleger und Trader können mit einem ...

