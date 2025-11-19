DOW JONES--Novartis will seine Aktivitäten in Durham im US-Bundesstaat North Carolina ausweiten und im Rahmen der Anfang des Jahres angekündigten US-Investitionsoffensive im Umfang von 23 Milliarden US-Dollar ein neues Produktionszentrum errichten. Der Schweizer Pharmakonzern geht davon aus, dass der neue Standort, der sich auf die Herstellung von Biologika und sterilen Verpackungen spezialisieren soll, 2027 oder 2028 eröffnet wird. Das neue Produktionszentrum wird laut Novartis bis Ende 2030 700 Arbeitsplätze im Unternehmen selbst und 3.000 indirekte Arbeitsplätze entlang der Lieferkette schaffen.

