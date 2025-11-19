RSA Security hat heute die allgemeine Verfügbarkeit seines RSA Advisor for Admin Threats-Agenten in Microsoft Security Copilot bekannt gegeben.

"KI ist ein Kraftmultiplikator für Verteidiger, und wenn Partner ihre agentenbasierten Innovationen in das Security Copilot-Ökosystem einbringen, ist die Wirkung exponentiell. Gemeinsam entwickeln wir nicht nur Tools, sondern schaffen eine neue Ära intelligenter, kollaborativer Cyberabwehr." Vasu Jakkal, Corporate Vice President, Microsoft Security.

"Wir haben die Entwicklung des RSA Advisor for Admin Threats Agenten beschleunigt, um Sicherheitsverantwortlichen die erforderlichen KI-Funktionen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um risikoreiche Aktivitäten oder Insider-Bedrohungen in RSA ID Plus for Microsoft-Mandanten schnell zu erkennen und zu beheben", erklärte Jim Taylor, President, Chief Product and Strategy Officer von RSA. "In einer kürzlich durchgeführten RSA-Umfrage unter mehr als 2.100 globalen Sicherheitsverantwortlichen wurde agentenbasierte KI als oberste Priorität im Bereich Cybersicherheit genannt, und 91 gaben an, dass sie planen, KI in ihre Technologieplattform zu integrieren. Wir arbeiten mit Microsoft zusammen, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und die Agenten zu entwickeln, die Unternehmen benötigen, um Bedrohungen schnell zu erkennen und zu stoppen."

Microsoft Security Copilot ist das erste KI-gestützte Sicherheitsprodukt, das es Sicherheitsexperten ermöglicht, schnell auf Bedrohungen zu reagieren, Signale mit maschineller Geschwindigkeit zu verarbeiten und das Risiko innerhalb von Minuten zu bewerten. Es kombiniert ein fortschrittliches großes Sprachmodell (LLM) mit einem sicherheitsspezifischen Modell, das auf den einzigartigen globalen Bedrohungsinformationen von Microsoft und mehr als 84 Billionen täglichen Signalen basiert.

Die Agenten in Security Copilot verwalten eigenständig umfangreiche Sicherheits- und IT-Aufgaben und lassen sich nahtlos in Microsoft Security-Lösungen und Partnerlösungen integrieren. Diese speziell für Sicherheitszwecke entwickelten Agenten lernen aus Feedback, passen sich unter vollständiger Kontrolle Ihres Teams an die Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens an und arbeiten sicher innerhalb des Zero-Trust-Frameworks von Microsoft.

Vorstellung von RSA Advisor for Admin Threats von RSA Security in Security Copilot

Der RSA Advisor for Admin Threats-Agent, der durch die globalen Bedrohungsinformationen von Security Copilot ergänzt wird, verbessert die Sicherheit von Unternehmen, indem er eine erweiterte, umfassende Überwachung von Administratorkonten einsetzt und Sicherheitsteams über verdächtige Aktivitäten informiert, die auf ein kompromittiertes Administratorkonto oder Insider-Bedrohungen hindeuten könnten. Der Agent unterstützt Sicherheitsteams dabei, Bedrohungen schneller und effektiver zu beheben, indem er die Protokollsuche automatisiert und Ereignisse mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache miteinander verknüpft. Nach der Konfiguration wird RSA Advisor for Admin Threats in den Data Lake von Microsoft Sentinel integriert und ermöglicht erweiterte Analyse-, Warn- und KI-gestützte Untersuchungsfunktionen.

Wo Sie RSA Advisor for Admin Threats von RSA Security finden:

Sie finden diesen Agenten im Microsoft Security Storefront. Der Microsoft Security Storefront erleichtert es Kunden, Agenten und andere integrierte Partnerlösungen zu entdecken, zu erwerben und zu implementieren, die die Sicherheitsabläufe und -maßnahmen verbessern.

Wenn Sie diesen Agenten in GA ausprobieren möchten, gehen Sie zu Microsoft Security Storefront und klicken Sie auf die Registerkarte "Agents". Von dort aus können Sie unter "Alle Makler durchsuchen" nach dem Namen des Maklers suchen.

Wie kann man diesen Agenten erwerben?

Bitte erwerben Sie die erforderliche SaaS-Lösung für den Agenten über Security Storefront und richten Sie die SaaS-Lösung nach dem Kauf ein

Wie wird dieser Agent eingerichtet und konfiguriert?

Bitte führen Sie die Bereitstellung über Security Storefront durch, das den Agenten und Abhängigkeiten wie Sentinel-Data-Lake-Jobs bereitstellt. Sobald die Bereitstellung abgeschlossen ist, werden Sie zu Security Copilot weitergeleitet, um den Agenten zu konfigurieren und damit zu arbeiten.

Ressourcen:

RSA Advisor for Admin Threats Microsoft Security Store

2026 RSA ID IQ-Bericht

RSA ID Plus for Microsoft Datenblatt

Besuchen Sie RSA auf der Microsoft Ignite am Stand 1826R

Über RSA:

RSA bietet geschäftskritische Cybersicherheitslösungen, die die weltweit sicherheitsempfindlichsten Organisationen schützen. Die RSA Unified Identity Platform bietet echte passwortlose Identitätssicherheit, risikobasierten Zugriff, automatisierte Identitätsintelligenz und umfassende Identitätsverwaltung in Cloud-, Hybrid- und lokalen Umgebungen. Über 9.000 Hochsicherheitsorganisationen vertrauen auf RSA, um mehr als 60 Millionen Identitäten zu verwalten, Bedrohungen zu erkennen, den Zugriff zu sichern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website, um den Vertrieb zu kontaktieren, einen Partner zu finden oder mehr über RSA zu erfahren.

Die hier genannten Produkt- oder Dienstleistungsnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251118209013/de/

Contacts:

teamrsa@axicom.com