© Foto: Dall-E

Anleger und Investoren warten gespannt auf die wichtigsten Quartalszahlen der aktuellen Saison. Doch Nvidias Mega-Rallye wird selten am Earnings-Day entschieden - sie passiert meist zwischen den Zahlen.Es ist das wichtigste Börsenevent der vergangenen Monate: Nvidia legt am Mittwoch nach US-Börsenschluss Zahlen vor - und erneut stellt sich die Frage, ob die Rallye des wertvollsten Unternehmens der Welt weitergeht. Im Tagesverlauf bleibt die Kursentwicklung mit einem deutlichen Plus von 3 Prozent freundlich vor dem Zahlen-Showdown. Während am Markt wieder Sorgen über eine neue Tech-Blase wachsen, zeigt eine Analyse der Deutschen Bank ein überraschendes Muster: Der Großteil von Nvidias …