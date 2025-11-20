© Foto: Graeme Sloan - Sipa USA

Nvidia liefert Traumzahlen ab, doch nun könnte ausgerechnet die Fed die KI-Rallye bremsen. Denn die jüngsten Fed-Protokolle zeigen eine ungewöhnlich große Uneinigkeit über den weiteren Zinskurs. Die Unsicherheit steigt.Die jüngsten Protokolle der US-Notenbank liefern Zündstoff für die Märkte: In der Sitzung im Oktober war sich das geldpolitische Komitee alles andere als einig über den richtigen Kurs - und insbesondere über die Frage, ob nach der Senkung im Oktober eine weitere Zinssenkung im Dezember überhaupt sinnvoll ist. Während die Fed im Oktober zwar eine Reduzierung des Leitzinsbandes auf 3,75 bis 4 Prozent beschlossen hat, zeigen die internen Diskussionen ein deutlich breiteres …