Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) wurde als Top-Innovator in der Kategorie "Digital" der CLEPA Innovation Awards ausgewählt. Die Auszeichnung würdigt die UltraSonic-Clearing-Device (USCD)-Technologie von Murata, die derzeit entwickelt wird, um die Effektivität von Kameras und Sensoren zu verbessern, die in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrsystemen unabhängig von den Wetterbedingungen eingesetzt werden.

Während aktuelle Kamera- und Sensortechnologien oft auf ideale Betriebsbedingungen angewiesen sind, kann ihre Leistung durch Regen, Nebel, Staub, Eis und Schnee beeinträchtigt werden. Die USCD-Technologie von Murata begegnet dieser Herausforderung, indem sie Ultraschallschwingungen nutzt, um Wasser zu zerstreuen und Verschmutzungen von der Kameralinse und dem Sensor zu entfernen und so die Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten. Die Ultraschallschwingungen erwärmen außerdem die Außenlinse, wodurch Kondenswasser durch Nebel entfernt und die Bildung von Frost oder Eis bei winterlichen Bedingungen verhindert wird.

Im Gegensatz zu sprühbasierten Lösungen, die häufig nachgefüllt werden müssen, oder energieintensiven Heizungen und Gebläsen, zielt die USCD-Technologie von Murata darauf ab, eine effizientere und integrierte Lösung anzubieten. Sie wurde entwickelt, um zusätzliche Komponenten wie Wassertanks und komplexe Verkabelungen überflüssig zu machen, was die Fahrzeugarchitektur vereinfachen und zu Gewichtsersparnissen beitragen könnte, was wiederum zu einer größeren Reichweite für Elektrofahrzeuge (EVs) führen könnte.

Diese Anerkennung durch CLEPA, den europäischen Verband der Automobilzulieferer, unterstreicht die technologische Exzellenz des UltraSonic Clearing Device von Murata, obwohl es sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Der Innovationspreis würdigt die Innovation und das Potenzial dieser Technologie, die Fahrzeugsicherheit und -zuverlässigkeit in Zukunft erheblich zu verbessern.

Bitte beachten Sie, dass sich das UltraSonic Clearing Device noch in der Entwicklung befindet und sich die Produktspezifikationen und das Aussehen ohne vorherige Ankündigung ändern können

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

