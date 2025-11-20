Die Nervosität war gestern zu spüren. Im Zuge der jüngsten Korrektur an den Märkten hätten schwache Zahlen von Nvidia zu herben Rückgängen gerade bei KI-Aktien geführt. Doch der wertvollste Konzern der Welt überzeugte einmal mehr. An den asiatischen Märkten ist die Stimmung bereits gut, vermutlich wird dies auch in Europa und in den USA der Fall sein. So hatte Nvidia gestern die Prognosen der Analysten übertroffen. So erzielte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 57 Milliarden ...

