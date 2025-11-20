Uzwil - Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, hat am vergangenen Montag den Hauptsitz von Bühler in Uzwil besucht, um sich über die praktische Umsetzung des dualen Berufsbildungssystems der Schweiz zu informieren. Sein Augenmerk lag dabei auf den Aspekten des Systems, die Minnesota dabei helfen könnten, robustere Ausbildungsprogramme aufzubauen. «Während unseres Besuchs haben wir gesehen, was möglich ist, wenn Regierung und Privatwirtschaft zusammenarbeiten, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.