In den Niederlanden ist das erste Seilbaggerschiff vollständig auf einen emissionsfreien Betrieb mit Batteriespeichern von Tesvolt Ocean umgerüstet worden. Die "Prins ZEs" kombiniert Akkus mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenaggregat und spart damit große Mengen CO2 im Wasserbau ein. Umbau zum Zero-Emission-ArbeitsschiffDas emissionsfreie Seilbaggerschiff gehört dem niederländischen Wasserbauunternehmen Van den Herik und wurde von der unabhängigen Green Award Foundation als besonders zukunftsfähiges ...

