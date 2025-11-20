Steht der Diagnostik-Riese Abbott Laboratories vor einem milliardenschweren Zukauf? Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch berichtet hat, wollen sich die Amerikaner den Krebstest-Spezialisten Exact Sciences unter den Nagel reißen. Die Aktie des potenziellen Übernahmeziels sprang daraufhin um satte 24 Prozent in die Höhe.Bloomberg bezieht sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der US-amerikanische Hersteller medizinischer Geräte verhandelt derzeit mit dem in Madison, Wisconsin, ...

