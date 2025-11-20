München (ots) -Deutschlands bekannteste Glamour-Familie geht auf fürstliche Mission. Carmen und Robert Geiss suchen in "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" für und mit Fürstin Nina von Seborga eine würdige Vertreterin für ihr kleines, selbsternanntes Fürstentum in Italien, das derzeit noch um die Unabhängigkeit kämpft. Der neuen Prinzessin, die ein Jahr lang im Amt sein wird, winken dann nicht nur 50.000 Euro, sie darf außerdem zum legendären "Bal de Noël" in Monaco. Der Weg dahin hat es allerdings in sich: Unter den strengen Augen der vierköpfigen Jury, zu der auch noch der Etikette-Experte Sascha Lilic gehört, stellen sich die Prinzessinnen-Anwärterinnen einem knallharten Casting im Schloss Balthasar im Europa-Park und müssen im Benimm-Bootcamp und auch beim royalen Umstyling überzeugen. Und darüber sprechen wir jetzt mit Deutschlands Glamour-Paar Nummer eins: Carmen und Robert Geiss. Ich grüße euch!1. Ihr sucht also eine würdige Vertreterin für das selbsternannte Fürstentum Seborga. Was muss mal als Prinzessin denn überhaupt mitbringen?O-Ton 1 (Robert & Carmen, 30 Sek.): "R. Ja, die Prinzessin muss natürlich erstmal eine Ausstrahlung haben, sie muss ein Auftreten haben. Dementsprechend sollte sie auch intelligent sein und muss sich benehmen können. Das ist schon mal das Erste." "C: Sie ist ja für ein Jahr Prinzessin, sie muss aber auch für Seborga in dem Jahr richtig was tun. Es ist nicht so, dass nach der Casting-Show oder Bal de Noel dann der Bleistift fällt und alles ist erledigt. Das auf keinen Fall. Im Vorfeld wird ja auch schon ausgewählt, wer hat da das gewisse Etwas. Wer hat wirklich begriffen, worum es da geht."2. Wäre das dann nicht vielleicht auch was für eure Töchter, also Prinzessin von Seborga zu sein?O-Ton 2 (Carmen & Robert, 32 Sek.): "C: Die möchten keine Prinzessin sein. Die wären auch, glaube ich, keine gute Prinzessin." "R: Die schlafen teilweise zu lange." "C: Ja! Und die eine macht ab und zu auch mal gerne Party. Und das darf man ja alles nicht, weil Prinzessin heißt wirklich viel Verantwortung tragen, für sein Land da zu sein, zu repräsentieren. Das ist ein richtiger 24/7-Job." "R: Viel Arbeit für wenig Lob." "Ja, genau." "Und viele Skandale." "Man lebt in einem goldenen Käfig und darf sich nichts mehr erlauben."3. Benimm-Bootcamp, Casting, Umstyling - das alles erwartet uns, worauf können wir uns denn noch freuen?O-Ton 3 (Carmen & Robert, 34 Sek): "C: Also es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die erste Folge geschaut habe, kam ich aus dem Lachen nicht mehr raus." "R: Und hast auf die zweite gewartet." "C: Ja, und habe direkt auf die zweite gewartet." "R: Man kann sich natürlich darauf auch freuen, Seborga kennenzulernen." "C: Als ich da hochkam, fand ich das so romantisch und süß. Also ich liebe ja so verträumte Bergdörfer, ja, und es ist mal was anderes. Und man gibt ja auch einem jungen Mädchen eine Chance, was aus seinem Leben zu machen."4. Habt ihr denn da schon eine heimliche Favoritin?O-Ton 4 (Robert & Carmen, 20 Sek.): "R: Wir haben jeder einen heimlichen Favoriten, aber es sind verschiedene, wenn man ganz ehrlich ist. Wir konnten uns alle vier noch nicht für eine durchringen." "C: Das heißt, wir haben auch Mädels, wo ich wirklich Gänsehaut bekommen habe und total baff war. Die ganze Jury saß dann mal so mit einem offenen Mund da. Also ganz toll."Bis dahin müssen sich die Prinzessinnen, bzw. die jungen Frauen, die eine werden wollen, erstmal behaupten. Und zwar unter anderem vor Carmen und Robert Geiss. Danke euch!Zu sehen gibt's das Ganze in "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" ab 27. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6162369