NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hätten auf die Bedenken der Anleger reagiert und unter anderem das Ziel für die harte Kernkapitalquote auf Branchenniveau angehoben, schrieb Anke Reingen am Donnerstagmorgen. Aber alle Ankündigungen, auch der Aktienrückkauf, strahlten Überzeugung aus und seien sehr begrüßenswert./rob/ag/mis



ISIN: FR0000131104





