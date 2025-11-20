Unterföhring (ots) -"Wir haben jedes Jahr 50.000 Jugendliche, die das Schulsystem verlassen ohne Abschluss." (Maike Finnen, Vorständin der Lehrer-Gewerkschaft GEW) "Wir lassen jeden Tag so viel Potential von unseren tollen Kindern ungenutzt liegen und das können wir uns als Land nicht leisten." (Viola Patricia Herrmann, Bildungsberaterin) Was kostet keine Bildung? Warum macht gute Bildung in Deutschland nicht Schule? Was läuft in anderen Ländern besser? Diesen Fragen versucht Linda Zervakis in ihrer neuen ProSieben-Reportage "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!" nachzugehen - am Montag, 24. November 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn. Dafür reist die Journalistin zum Pisa-Studien-Primus nach Singapur, wo es nicht ungewöhnlich ist, 4.000 Euro im Monat für Nachhilfe der Kinder auszugeben. In Estland lernt sie von Olaf Korallus, einem deutschen Lehrer, der seit Jahren dort unterrichtet, eine komplett andere Haltung: "Estnische Schüler haben das verbürgte Recht jede negative Leistungskontrolle zu wiederholen. Das steht im Gesetz. Das System ist so angelegt, dass der Schüler das Ziel erreicht." Und Linda Zervakis findet in Deutschland Beispiele für Bildungseinrichtungen, die neue Wege gehen und Mut machen - wie zwei frühere Brennpunktschulen: die neu konzeptionierte Rütli-Schule in Berlin. Und die Alemannenschule in Baden-Württemberg, in der es für die Schüler:innen keinen Unterricht gibt.Linda Zervakis: "Wir reden die ganze Zeit über den Fachkräftemangel und lassen Bildung einfach links liegen. Jedes Jahr 50.000 Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss - was das auch wirtschaftlich bedeutet! Wir müssen Bildung einen anderen Stellenwert beimessen. Ansonsten wird unser System nicht mehr lange funktionieren.""LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!" - am Montag, 24. November 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.Die letzte ProSieben- und Joyn-Reportagen im Herbst:Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten"Pressekontakt:Frank WolkenhauerContent Communicationsphone. +49 (0) 89 95 07 -1158frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupert/Clarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 /-1191email: elisa.taupert@seven.oneclarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6162467