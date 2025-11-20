Nvidia kann Anleger mit Quartalszahlen überzeugen



Werbung







Der Chip-Riese meldete am Donnerstag nachbörslich Quartalszahlen.



Die anhaltend starke Nachfrage nach modernen Hochleistungsprozessoren für künstliche Intelligenz hat Nvidia erneut ein überraschend gutes Quartal beschert. Der weltweit größte Chiphersteller gab am Mittwoch bekannt, dass der Umsatz im dritten Geschäftsquartal 2025 im Vergleich zum Vorjahresquartal um etwa 62 Prozent auf 57 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Auch der Nettogewinn legte kräftig zu und erreichte rund 31,9 Milliarden Dollar beziehungsweise 1,30 Dollar pro Aktie.



"Die Nachfrage nach Blackwell-Chips ist enorm", erklärte CEO Jensen Huang. Die Prozessoren für Rechenzentren seien bereits ausverkauft. "Der Bedarf an Rechenleistung wächst exponentiell." Für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2025 rechnet Huang mit einem Umsatz von rund 65 Milliarden Dollar, wobei es zu Abweichungen von zwei Prozent kommen könnte.



Die Aktie legte nachbörslich etwa 5 Prozent zu.









Jetzt neu - die neue HSBC-Marktbeobachtung ist online!



Die Börsen zeigen sich weiterhin stabil, obwohl in den USA ein drohender Shutdown für Unsicherheit sorgt. Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt. Gleichzeitig entwickelt sich Künstliche Intelligenz zum "neuen Gold" und steht im Mittelpunkt der aktuellen Marktdynamik. Die KI-Rally ist auch ein zentrales Thema unserer jüngsten Marktbeobachtung. In der aktuellen Ausgabe präsentieren wir Ihnen kompakte Analysen und die wichtigsten Trends. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Winter!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









