Nvidia hat im abgelaufenen Quartal 57 Milliarden Dollar Umsatz und 32 Milliarden Dollar Gewinn erzielt - rund 65 Prozent mehr Gewinn als vor einem Jahr. Fünf Fakten zu den aktuellen Earnings: 1) Der Konzern hebt die Prognose für das laufende Quartal auf 65 Milliarden Dollar an. CEO Jensen Huang spricht von "explodierenden" Verkäufen der Blackwell-Chips. Schon in den Earnings-Report, der um 22.20 Uhr veröffentlicht wurde, packte Nvidia eine Kampfansage an alle Skeptiker: "sold out!". Cloud-GPUs sind ...

