© Foto: Oliver Berg/dpa

Bayer feiert einen Erfolg und erhält eine USA-Zulassung für Hyrnuo, das gegen Lungenkrebs starke Wirksamkeit zeigt. Nach einem Kurssturz von 9 Prozent in den letzten fünf Tagen zeigt sich die Aktie am Donnerstag erholt.Bayer hat von der amerikanischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für das Lungenkrebs-Medikament Hyrnuo erhalten. Das Medikament wurde bislang an 70 Patienten getestet und wirkte bei 71 Prozent der getesteten Patienten. Das Mittel mit dem Markennamen Hyrnuo sei für Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) zugelassen worden, bei denen Mutationen das HER2-Protein betreffen und deren Erkrankung trotz vorheriger Behandlungen fortgeschritten sei, teilte die FDA mit. …