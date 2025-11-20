Fünf Prozent kann die Aktie von Nvidia nach den Quartalszahlen, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt wurden, zulegen. Und die Aktie beflügelt auch hierzulande die Techwerte und KI-Profiteure. Im DAX präsentieren sich Siemens Energy als aktuell stärkster Wert des Tages und Infineon stark. Im MDAX, kann Hochtief, im SDAX SUSS Microtec profitieren.Das starke Umsatzwachstum des US-Chipriesen wirkt wie ein Stimmungs-Booster für die gesamte Branche. Auch deutsche Aktien mit KI-Fantasie legten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.