Fünf Prozent kann die Aktie von Nvidia nach den Quartalszahlen, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt wurden, zulegen. Und die Aktie beflügelt auch hierzulande die Techwerte und KI-Profiteure. Im DAX präsentieren sich Siemens Energy als aktuell stärkster Wert des Tages und Infineon stark. Im MDAX, kann Hochtief, im SDAX SUSS Microtec profitieren.Das starke Umsatzwachstum des US-Chipriesen wirkt wie ein Stimmungs-Booster für die gesamte Branche. Auch deutsche Aktien mit KI-Fantasie legten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär