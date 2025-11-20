Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Überraschend starke Zahlen des US-Technologiegiganten Nvidia verschafften den Märkten Luft. «Die Marktteilnehmer feiern die atemberaubenden Quartalszahlen», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Der KI-Trend befindet sich aus Sicht von Nvidia erst am Anfang und wird noch an Dynamik gewinnen. Gegen Mittag notierte der EuroStoxx50 ein Prozent höher mit 5.600,98 Punkten. Ausserhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab