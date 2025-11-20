Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Überraschend starke Zahlen des US-Technologiegiganten Nvidia verschafften den Märkten Luft. «Die Marktteilnehmer feiern die atemberaubenden Quartalszahlen», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Der KI-Trend befindet sich aus Sicht von Nvidia erst am Anfang und wird noch an Dynamik gewinnen. Gegen Mittag notierte der EuroStoxx50 ein Prozent höher mit 5.600,98 Punkten. Ausserhalb ...

