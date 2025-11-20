HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Renk von 58 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag bestätige einen soliden Wachstumsweg des Panzergetriebe-Herstellers, schrieb Jens-Peter Rieck am Donnerstagmorgen. Die Ziele für 2030 seien realistisch. Einen zwischenzeitlichen kleinen zyklischen Dämpfer hält er für eingepreist./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



