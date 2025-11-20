Rheinmetall HENSOLDT RENK - Defenseaktien haben trotz eines eigentlich positiv stimmenden Kapitalmarkttages des deutschen Branchenführers Rheinmetall zuletzt kräftig abgegeben. Warum? Us-Verhandlungen mit Russland und Ukraine sind ein Grund. Gewinnmitnahmen sind bestimmt auch nicht von der Hand zu weisen. Und klar bei den Kurssteigerungen der letzten 24 Monate ist das "normal". Dazu ein insgesamt "auf der Kippe stehender Markt", der nun vielleicht durch die Nvdia-Zahlen gestern Nacht wieder auf die Spur kommt. Und auch die aufgekommenen Waffenstillstandshoffnungen in der Ukraine haben sich wieder ...

