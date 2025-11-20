Der Automobilzulieferer Magna verstärkt seine Präsenz in China mit einem neuen Werk in der Jiujiang Economic Development Zone in Wuhu, um die steigende Nachfrage nach Elektroantrieben zu bedienen - zunächst für Chery. Später sollen auch weitere Autohersteller mit Magnas E-Antrieben aus Wuhu beliefert werden, wie das Unternehmen mitteilt. Das von Magna angemietete Werk umfasst mehr als 14.800 Quadratmeter (Original-Angabe: 160.000 Quadratfuß) und ...

