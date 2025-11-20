Der US-amerikanische Diagnostik-Riese verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme. Durch die Akquisition von Exact Sciences will sich die Gesellschaft im zukunftsträchtigen Bereich der Krebsdiagnostik besser positionieren. Doch der Preis, den Abbott Laboratories für die AKTIONÄR-Altempfehlung zahlt, ist hoch.Abbott bietet 105 Dollar je Aktie von Exact Sciences beziehungsweise 21 Milliarden Dollar, inklusive Schulden sind es sogar etwa 23 Milliarden Dollar. Zur Einordnung: Im vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
