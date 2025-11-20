Der US-amerikanische Diagnostik-Riese verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme. Durch die Akquisition von Exact Sciences will sich die Gesellschaft im zukunftsträchtigen Bereich der Krebsdiagnostik besser positionieren. Doch der Preis, den Abbott Laboratories für die AKTIONÄR-Altempfehlung zahlt, ist hoch.Abbott bietet 105 Dollar je Aktie von Exact Sciences beziehungsweise 21 Milliarden Dollar, inklusive Schulden sind es sogar etwa 23 Milliarden Dollar. Zur Einordnung: Im vergangenen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.