Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 47

Actien-Börse Nr. 47

Der neue Chef skizzierte soeben in einer öffentlichen Präsentation die aktuellen Ziele und diese reichen ausgerechnet nach China.CLARIANT ist seit Jahren eine problematische Chemiegröße, zusammengesetzt aus den Resten von Farbwerke Hoechst und dem Stammgeschäft in der Schweiz. Gesamtumsatz etwa 4,4 bis 4,7 Mrd. CHF bei einem Börsenwert von aktuell 2,2 Mrd. CHF und einem KGV von lediglich 9. Der Gang nach China erscheint spektakulär, aber: CLARIANT verfügt über mehrere Produkte, die es in China nicht gibt und die importiert werden müssen. […]Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die Stimmung in Deutschland ist im Keller- Der deutsche Immobilienmarkt folgt eigenen Gesetzen- JENOPTIK - Zwei heiße Eisen liegen schon im Feuer- INFINEON - Geduld ist gefragt!- Gleich vier Trigger für KSB VZ.- Wo liegt die Kaufbasis?- Der aktuelle Kryptowinter ist besonders hartIhre Bernecker Redaktion /