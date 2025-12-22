Muttenz - Der Chemiekonzern Clariant sieht sich mit einer weiteren Schadensersatzklage im Zusammenhang mit Ethylen-Preisabsprachen konfrontiert. So machen die MOL Group und der brasilianische Chemiekonzern Braskem bei Gericht gegen Clariant und drei andere Unternehmen einen Schadenersatz von insgesamt 950 Millionen Euro geltend. Die Klage wurde bei einem Gericht in München eingereicht, wie Clariant am Montag mitteilte. Darin geht es um die im Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab