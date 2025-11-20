Zug - Die Zuger Kantonalbank setzt mit ihrer neuen Strategie «gemeinsamzumziel2029» einen klaren Schwerpunkt auf den Ausbau ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts. Mit Marcel Wespi übernimmt ab 1. Januar 2026 eine erfahrene interne Führungskraft die Leitung des Private Banking. Gemeinsam mit seinem Team soll er das Angebot für vermögende Kundinnen und Kunden gezielt stärken und weiterentwickeln. Wespi ist seit 2023 für die Zuger Kantonalbank tätig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
