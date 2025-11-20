3 kritische Rohstoff- und Verteidigungsaktien im Analysten-Check: RENK, Trigg Minerals, Almonty Industries

Anzeige / Werbung

Steigende Verteidigungsbudgets und staatliche Förderprogramme erhöhen den Druck auf westliche Lieferketten für Wolfram, Antimon und weitere strategische Rohstoffe.

Die sicherheitspolitische Bedeutung kritischer Rohstoffe nimmt weiter zu. Geopolitische Spannungen und die Abhängigkeit von wenigen Lieferländern haben dazu geführt, dass westliche Staaten ihre Rohstoffstrategie neu ausrichten. Ein Beispiel dafür ist die jüngste US-Initiative zur Förderung der inländischen Antimon-Trisulfid-Produktion im Umfang von 43,4 Mio. US-Dollar - ein Hinweis darauf, wie stark Regierungen inzwischen in verteidigungsrelevante Lieferketten eingreifen. Solche Maßnahmen wirken sich nicht nur auf Antimon aus, sondern auch auf Metalle wie Wolfram, die in der Rüstungs- und Hochtechnologie eine zentrale Rolle spielen. Für Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette entstehen dadurch neue Perspektiven, aber auch höhere Erwartungen.

Trigg Minerals Ltd (WKN A2P4LQ, ISIN AU0000046021)

Trigg Minerals ist auf Wolfram- und Antimonexploration in den USA spezialisiert und hat sich mehrere historische und geologisch aussichtsreiche Projekte gesichert. Die starke staatliche Fokussierung auf kritische Rohstoffe in den USA könnte Triggs Positionierung stärken, insbesondere weil die Projekte in Regionen liegen, die politisch als strategisch relevant gelten. Dennoch bleibt Trigg ein Explorer im frühen Stadium: Kapitalbedarf, Genehmigungen und die Entwicklung eines belastbaren technischen Modells sind zentrale Herausforderungen. Für Analysten wäre eine potenziell geopolitisch begünstigte Projektlandschaft ein Pluspunkt - der Zeitrahmen bis zur Produktion jedoch eine klare Unbekannte.

Almonty Industries Inc. (WKN A414Q8, ISIN CA0203987072)

Almonty ist bereits im Produktionssegment aktiv und gehört zu den wenigen westlichen Wolframanbietern mit globaler Projektpräsenz. Analysten schätzen das Unternehmen tendenziell positiv ein. Konsensschätzungen verorten das Kursziel im Durchschnitt im hohen einstelligen Bereich, teilweise mit zweistelligen Spitzen nach oben. Zudem wird dem Unternehmen eine deutlich über dem Markt liegende Umsatzwachstumsrate zugeschrieben. Dies deutet darauf hin, dass Analysten dem Wolfram-Sektor strukturelle Chancen zutrauen - insbesondere vor dem Hintergrund politisch geförderter Lieferketten. Gleichzeitig heben Analysen hervor, dass operative Risiken wie Kostensteigerungen und regulatorische Vorgaben die kurzfristige Visibilität einschränken.

RENK Group AG (WKN RENK73, ISIN DE000RENK730)

RENK ist als Verteidigungszulieferer nicht direkt in der Rohstoffproduktion aktiv, aber stark von sicherheitsrelevanten Materialien abhängig. Analysten bewerten die Aktie überwiegend mit "Kaufen" oder "Halten" und verorten das durchschnittliche Kursziel klar über dem aktuellen Marktniveau. Dabei wird vor allem die solide Auftragslage hervorgehoben, die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Prognosen erwarten zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis, was RENKs Rolle als profilierter Zulieferer im Verteidigungssektor unterstreicht. Auf der Risikoseite stehen hohe Abhängigkeiten von Beschaffungsprogrammen sowie mögliche Verzögerungen bei internationalen Verteidigungsbudgets.

Der Analysten-Check zeigt drei sehr unterschiedliche Positionen im Markt für kritische Rohstoffe und verteidigungsnahe Industrien: Trigg Minerals als geopolitisch günstig positionierter, aber risikoreicher Explorer; Almonty Industries als etablierter Produzent mit wachstumsorientierten Erwartungen; und RENK Group als industrieller Abnehmer, der von stabilen Verteidigungsbudgets profitiert.

Gemeinsam ist allen Unternehmen, dass der Druck auf westliche Lieferketten weiter steigt und staatliche Programme eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Wie nachhaltig dieser Trend wirkt, hängt jedoch von politischer Kontinuität, Marktpreisen und der Fähigkeit der Unternehmen ab, Entwicklungs- und Produktionspläne umzusetzen.

