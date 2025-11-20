Alzchem: Deutschlands Chance auf Wachstum & Erfolg!
|Aktuelle Nachrichten
|16:21
|Alzchem: Deutschlands Chance auf Wachstum & Erfolg!
|Alzchem: Deutschlands Chance auf Wachstum & Erfolg
|11:51
|Schröders Nebenwerte-Watchlist: Aixtron, Technotrans, Secunet, Tonies, Alzchem - Schlussspurt?
|In dieser Ausgabe sprechen Marco Uome und Nebenwerte-Experte Michael Schröder über die große Frage zum Jahresende: Kommt im heimischen Small- und Mid-Cap-Segment doch noch Schwung rein - oder bleibt...
|Fr
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Andreas Lösler, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.11.2025 / 13:26...
|12.11.
|EQS-PVR: Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Alzchem Group AG
Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.11.2025 / 15:45 CET/CEST
Veröffentlichung...
|10.11.
|EQS-News: Alzchem Group AG: Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - 12. Zwischenmeldung, zugleich Schlussmeldung
|EQS-News: Alzchem Group AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Alzchem Group AG: Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten...
|ALZCHEM GROUP AG
|135,00
|-0,30 %