Edwards Lifesciences: Bullischer Impuls am EMA20!

Wo liegen die nächsten Kursziele?

Rückblick

Edwards Lifesciences ist ein führendes Unternehmen für Innovationen im Bereich der strukturellen Herzerkrankungen. In jüngster Zeit hat Edwards mit soliden Ergebnissen und positiven Analystenreaktionen auf sich aufmerksam gemacht. Charttechnisch folgte auf den Kursrückgang im September/Oktober eine Erholung.

Edwards Lifesciences-Aktie: Chart vom 20.11.2025, Kürzel: EW, Kurs: 86.02 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gestern gab es einen stark bullischen Impuls nach einem Pullback in den Bereich des EMA 20. Bei einem temporären Rücksetzer in Richtung 85 USD, könnten sich attraktive Einstiegschancen ergeben.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter das GAP bei 84 USD, wäre diesen erstes Warnzeichen. Mit Kursen unter der 20 Tagelinie steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests des EMA 50.

Meinung

Das Wachstum im 3. Quartal wurde insbesondere durch das Segment Transkatheter-Aortenklappenersatz getragen, wo Edwards mit seinen SAPIEN-Plattformen führend ist. Auch das Segment Transkatheter Mitral- und Trikuspidaltherapie zeigte sich stark, angetrieben durch Produkte wie PASCAL und EVOQUE. Das Management hat die Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben und erwartet nun ein bereinigtes EPS am oberen Ende der Spanne von 2,56 USD bis 2,62 USD. Wenn die Bullen weiter am Ball bleiben, wäre das nächste Kursziel im Bereich von 90 USD.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 49.92 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 394.68 Mio. USD

Meine Meinung zu Eswards Lifesciences ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.11.2025

