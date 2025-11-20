Walmart hebt Ausblick an - Aktie steigt über 3 Prozent



Der Einzelhandelsriese hebt seinen Ausblick zum zweiten Mal im aktuellen Fiskaljahr an.



Walmart hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben und erwartet nun ein Wachstum von 4,8 % bis 5,1 %. Das Unternehmen profitiert von preisbewussten Kunden und kann dadurch steigende Kosten teilweise ausgleichen. Trotz eines schwächeren Arbeitsmarkts und steigender Preise bleibt die Konsumnachfrage stabil, insbesondere im Lebensmittelbereich, der 60 Prozent des US-Umsatzes ausmacht.



Der Onlinehandel wächst weiter, unter anderem durch die Ausweitung der Liefergebiete und den Ausbau des Marktplatzes für Drittanbieter. Die Aktie wird ab dem 9. Dezember an der Nasdaq gehandelt, was die technologische Ausrichtung unterstreicht. Walmart setzt außerdem verstärkt auf künstliche Intelligenz und kooperiert mit OpenAI, um Einkäufe über ChatGPT zu ermöglichen. Während andere große Einzelhändler wie Target und Home Depot ihre Prognosen gesenkt haben, bleibt Walmart optimistisch.



Die Aktie reagierte mit einem Kursplus von über 3 Prozent.









Quelle: HSBC









