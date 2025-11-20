Der umsatzstärkste Einzelhandelskonzern übertrifft mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen und erhöht seine Jahresziele erneut. Obendrein verlegt Walmart seine Börsennotierung zeitnah an die Nasdaq. Anleger zeigen sich zufrieden, die Anteilsscheine rücken vor Der Einzelhandelsriese verzeichnet weiter gute Geschäfte. In den drei Monaten bis Ende Oktober setzte der Konzern 179,5 Milliarden Dollar um. Der Anstieg von 5,8 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode lag dabei auch leicht über der Konsenserwartung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.