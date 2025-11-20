Walmart hat am Donnerstag seine Q3-Zahlen veröffentlicht und erneut abgeliefert. Sowohl den Umsatz als auch den Gewinn konnte man im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich steigern. Zudem hob der weltweit größte Einzelhändler zum zweiten Mal in Folge seine Prognose an, was für einen Kurssprung bei den Papieren sorgt.Der Umsatz von Walmart stieg bis Ende Oktober um 5,8 Prozent auf 179,5 Milliarden Dollar, währungsbereinigt sogar um 6,0 Prozent. Beim bereinigten operativen Gewinn verbuchte man ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
