Börse Live: US-Märkte im Fokus: Nvidia, Tesla und die Kursbewegung des KI-Sektors

KI-Revolution, Fed-Entscheidungen und Marktanalysen zu AMD, Palantir und Tesla

US-Märkte im Fokus: Nvidia, Tesla und die Kursbewegung des KI-Sektors

Der gestrige Handelstag in den USA hat Anlegern viele wichtige Erkenntnisse geliefert: Nvidia übertrifft die Erwartungen, Tesla steigt, und die Märkte scheinen sich von den jüngsten Unsicherheiten rund um KI und Zinsen allmählich zu erholen. Doch was bedeutet das für Dein Portfolio? Wir analysieren die wichtigsten Entwicklungen und nehmen unter anderem Palantir, AMD und Freeport McMoran unter die Lupe.

Nvidia: Beeindruckende Zahlen sorgen für Hoffnung

Wie erwartet hat Nvidia zuletzt durch solide Quartalsergebnisse geglänzt. Neben dem erheblichen Umsatzwachstum konnte das Unternehmen viele Analysten mit seinen Schätzungen für KI-Infrastrukturen überraschen. Laut Andreas habe Nvidia "die Diskussion über eine mögliche KI-Blase ein Stück weit beruhigt", was anderen Tech-Aktien ebenfalls Rückenwind verschafft hatte. Bleibt abzuwarten, wie die Aktie nach diesem starken Lauf in Richtung Jahresende performen wird.

Dow Jones und Nasdaq: Ausblick positiv, aber verhalten

Im gestrigen Handel sahen wir, wie der Nasdaq 100 nach kritischen Arbeitsmarktdaten in Fahrt kam. David betonte, dass die Konsolidierung des Nasdaq "eine mögliche Turnaround-Situation erlaubt." Beim Dow Jones ist laut Daniel die Lage ebenfalls optimistisch. Hier sollte man jedoch beachten, dass Widerstände bei etwa 34.400 Punkten warten. Sollte der Index diese Marke überwinden, könnte die technische Lage kräftigen Rückenwind bekommen.

Tesla: Der KI-Vorreiter unter den Automobilherstellern

Mit über 5 Prozent im Plus zeigt Tesla Stärke. David hat vor kurzem eine langfristige Position eröffnet und ist überzeugt von Teslas Innovationskraft, insbesondere im Bereich autonomes Fahren und Robotaxis. Der CEO, Elon Musk, steht laut David "mit Feuer und Flamme hinter seinen ambitionierten Zielen." Auch neue Steuermodelle in den USA könnten Tesla weiteren Auftrieb geben. Kursziele um die 450 USD bis Mitte 2024 scheinen durchaus realistisch.

AMD: Absturz mit Potenzial

Nach enttäuschenden Entwicklungen im Bereich der KI sorgte Nvidia erneut für Furore und machte der Konkurrenz das Leben schwer. Daniel, der bei AMD ausgestoppt wurde, plant dennoch ein mögliches Comeback. Er unterstreicht: "Ich möchte die Aktie langfristig im Depot haben, weil die Positionierung des Unternehmens am KI-Markt beeindruckend ist."

Palantir: Stabilität auf hohem Niveau?

Zwar hat die Palantir-Aktie in den letzten Wochen eine Konsolidierungsphase durchgemacht, doch David bleibt positiv gestimmt. Mit einer klaren Unterstützung bei 17 USD und einer weiteren Wachstumsstrategie bis 2030 (geplanter Umsatz x10) sieht er in der Aktie weiterhin eine spannende langfristige Investmentchance. Besonders interessant dürfte der 20. März 2024 sein, wenn größere Kursbewegungen möglich werden.

Freeport McMoran: Kupfer & Gold als Schlüsselwerte

Die Wiedereröffnung der Grasberg-Mine in Indonesien ließ die Freeport-Aktie neuen Schwung gewinnen. Laut Daniel könnte das Unternehmen insbesondere vom steigenden Kupferpreis profitieren. "Mit Kurszielen über 50 USD bleibt Freeport ein stabiler Langläufer in meinem Depot", meint Daniel. Auch die zusätzlichen Gold-Förderungen könnten in einem günstigen Umfeld Impulse liefern.

UnitedHealth: Eine stabile "Old Economy"-Position

Auch im Gesundheitssektor bleibt die Lage spannend: UnitedHealth, ein Schwergewicht im Dow Jones, hat sich nach einer kurzfristigen Korrektur wieder gefangen. Daniel empfiehlt, das Langfristpotenzial der Aktie zu betrachten und bleibt in seinem Investment. Mit einer maximalen Rendite von über 130 Prozent bis März 2024 ist das Risiko überschaubar.

Fazit: Chancen und Risiken erkennen

Trotz Unsicherheiten rund um Zinsentscheidungen und KI-Themen bieten Märkte wie Nvidia, Tesla und AMD interessante Investitionsmöglichkeiten. Für Anleger, die mittelfristig agieren, könnten vor allem Discount-Zertifikate attraktive Chancen eröffnen.

