PPG (NYSE: PPG) gab heute bekannt, dass es bei einer Kundenveranstaltung auf der SEMA Show 2025 in Las Vegas einen GUINNESS WORLD RECORDS-Titel für die größte gleichzeitige Farbmischaktion erzielt hat. Über 275 Teilnehmer mischten gemeinsam Farbe an, um die manuelle Arbeit hervorzuheben, die in der Reparatur von Unfallschäden nach wie vor üblich ist, bevor PPG seine neue automatisierte Mischlösung SEM MIX'N'SHAKE vorstellte.

Das SEM Mix'n'Shake-System erzeugt in weniger als 60 Sekunden eine vollständig homogenisierte Autolackmischung. Durch die Automatisierung dieses Schrittes können Karosseriewerkstätten Nacharbeiten reduzieren und jährlich bis zu 6 mehr produktive Arbeitsstunden gewinnen. Das System verbessert außerdem die Konsistenz der Farbe, die Effizienz und die Sauberkeit am Arbeitsplatz und reduziert verschiedene Kosten, wie beispielsweise für Rührstäbchen und Einwegbecher, um bis zu 10 %.

Ein Vertreter von GUINNESS WORLD RECORDS hat die Teilnehmerzahl überprüft und den Rekord bestätigt. Anschließend beobachtete die Menge, wie ein SEM Mix'n'Shake-System Farbe freihändig mischte ein deutlicher Kontrast zu der zuvor erforderlichen manuellen Arbeit. Die während des Rührwettbewerbs verwendete Farbe wird dem Dixie Technical College in St. George, Utah, gespendet, um das praktische Lernen und die technische Ausbildung von Studenten im Bereich Automobil- und Unfallreparaturtechnik zu unterstützen.

"Dies war mehr als nur ein Rekord es war ein symbolischer Moment für die Branche", erklärte Rodolfo Ramirez, Vice President Automotive Refinish Coatings, Americas, bei PPG. "Indem wir aufzeigen konnten, wie viel Zeit und Aufwand Geschäfte noch immer für das Mischen aufwenden, haben wir unseren Kunden den Wert der Automatisierung verdeutlicht."

Das Mix'n'Shake-System ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Transformation der Karosseriewerkstatt durch Automatisierung und digitale Integration. Es ist mit dem digitalen Ökosystem PPG LINQ verbunden und ergänzt Innovationen wie das automatisierte Mischsystem PPG MOONWALK, wodurch Werkstätten Abfall reduzieren, den Durchsatz steigern und Techniker entlasten können, sodass diese sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte semmixnshake.com.

Das System wird unter der Marke SEM von PPG in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland als SEM Mix'n'Shake und in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum als PPG Mix'n'Shake vermarktet und vertrieben.

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Lacke und Spezialprodukte zu entwickeln und anzubieten, auf die unsere Kunden seit mehr als 140 Jahren vertrauen. Mit Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 70 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden im Baugewerbe, in der Konsumgüterindustrie, im Transportwesen und auf den Ersatzteilmärkten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ppg.com.

