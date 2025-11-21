Die erweiterte Partnerschaft umfasst die Bereitstellung von bis zu 150.000 KI-Beschleunigern, darunter die neueste NVIDIA GB300s KI-Infrastruktur und die Trainium-Chips von AWS.

von AWS. Amazon Bedrock bietet Kunden Zugang zu erstklassigen Basismodellen, die für verschiedene leistungsstarke KI-Chip-Infrastrukturen optimiert sind.

AWS wird zum bevorzugten KI-Partner von HUMAIN. AWS und HUMAIN arbeiten zusammen, um Kunden weltweit KI-Rechenleistung und -Dienste anzubieten.

Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), und HUMAIN, ein Unternehmen des Public Investment Fund (PIF), das globale Full-Stack-KI-Lösungen anbietet, gaben heute auf dem US-Saudi-Investitionsforum ihre Pläne bekannt, bis zu 150.000 KI-Beschleuniger in einem Rechenzentrum namens "AI Zone" in Riad bereitzustellen, einzusetzen und zu verwalten. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft wird AWS zum bevorzugten KI-Partner von HUMAIN weltweit, und die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten, um KI-Rechenleistungen und -Dienstleistungen aus Saudi-Arabien für Kunden weltweit verfügbar zu machen.

Tanuja Randery, Managing Director, Europe, Middle East Africa, AWS and Tareq Amin, CEO of HUMAIN

Die erste AI Zone ihrer Art in Saudi-Arabien wird modernste KI-Trainings- und Inferenz-Workloads mit Zugang zur neuesten NVIDIA GB300 KI-Infrastruktur und den Trainium-KI-Chips von AWS unterstützen. Die Infrastruktur wird eine breite Palette rechenintensiver KI-Workloads unterstützen, darunter das Training von Modellen und die Ausführung von Inferenz für KI-Anwendungen. Dies ermöglicht es Kunden, schnell vom Konzept zur Produktion überzugehen und dabei die NVIDIA-Infrastruktur und KI-Software, die nahtlos in die AWS-Infrastruktur und -Dienste integriert ist, verantwortungsbewusst zu nutzen.

Diese branchenführende, beschleunigte Recheninfrastruktur, die mit der Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit ausgestattet ist, die für die zuverlässige Ausführung von KI-Workloads erforderlich sind, wird die erste AI Zone in Saudi-Arabien zu einer der modernsten und innovativsten der Welt machen.

Die AI Zone wird globale Unternehmen und Technologie-Innovatoren unterstützen und sowohl den nationalen KI-Bedarf Saudi-Arabiens als auch die schnell wachsende globale Nachfrage nach Rechenleistung bedienen. Die Verfügbarkeit spezialisierter generativer KI-Dienste von AWS, darunter Amazon Bedrock, Amazon AgentCore und Amazon SageMaker, wird Kunden über eine einzige Plattform sofortigen Zugriff auf führende Basismodelle ermöglichen. Amazon Bedrock abstrahiert das Infrastrukturmanagement und ermöglicht Kunden den Zugriff auf Basismodelle, ohne dass sie die zugrunde liegende Recheninfrastruktur auswählen oder verwalten müssen.

Um die geplanten Fähigkeiten der AI Zone zu verbessern, wird HUMAIN dem AWS Solution Provider Program beitreten, wodurch Kunden über eine einheitliche Plattform auf AWS-Dienste zugreifen können, um die Einführung von KI in der Region und international zu beschleunigen. Dieser Meilenstein fördert die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen und den im Mai 2025 angekündigten gemeinsamen Plan, mehr als 5 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur, AWS-Dienste sowie KI-Schulungen und Talententwicklung in Saudi-Arabien zu investieren.

"Dies ist ein entscheidender Moment in unserem Engagement für unsere Partnerschaft mit HUMAIN", sagte Tanuja Randery, Managing Director, Europa, Naher Osten und Afrika, AWS. "Durch die Kombination der lokalen Expertise und Investitionen von HUMAIN mit den KI-Lösungen von AWS darunter unsere fortschrittliche Infrastruktur, Hardware-Partnerschaften mit NVIDIA, die transformative KI-Plattform Amazon Bedrock und KI-Lösungen für Geschäftsanwender wie Amazon Quick Suite schaffen wir ein Innovationszentrum von Weltklasse, das Kunden in Saudi-Arabien und auf der ganzen Welt bedienen wird. Als AWS-Lösungsanbieter wird HUMAIN Unternehmen dabei unterstützen, das volle Potenzial generativer KI auszuschöpfen und die Transformation von Unternehmen und Behörden voranzutreiben. Gemeinsam beschleunigen wir die digitale Transformation und fördern das Wirtschaftswachstum gestützt auf ein tiefes Verständnis der lokalen Bedürfnisse und globalen Fähigkeiten. Diese Partnerschaft unterstreicht unser unerschütterliches Engagement, sowohl in modernste Infrastruktur als auch in Talente zu investieren, die die Zukunft der KI im Königreich und darüber hinaus prägen werden."

"Die AI Zone ist für HUMAIN und AWS der Beginn einer Reise mit einem Umfang von mehreren Gigawatt. Diese Infrastruktur wurde von Anfang an so konzipiert, dass sie sowohl den nationalen Prioritäten als auch der weltweit steigenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung gerecht wird", sagte Tareq Amin, CEO von HUMAIN. "Was diese Partnerschaft wirklich auszeichnet, ist das Ausmaß unserer Ambitionen und die Innovation in unserer Zusammenarbeit. Durch ein bahnbrechendes Geschäftsmodell und unser gemeinsames Engagement für die Expansion auf dem globalen Markt schaffen wir ein Ökosystem, das die Zukunft der Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von KI-Ideen für die ganze Welt prägen wird."

Innovationen und lokale Talente fördern

Die Zusammenarbeit zwischen AWS und HUMAIN soll die Einführung von KI beschleunigen und das Ziel des Königreichs Saudi-Arabien unterstützen, weltweit eine Führungsrolle im Bereich KI einzunehmen.

Über die Infrastruktur hinaus werden AWS und HUMAIN zusammenarbeiten, um die Einführung von KI im öffentlichen und privaten Sektor zu beschleunigen, fortschrittliche arabische Sprachmodelle zu entwickeln, darunter "ALLAM", das erste arabische Sprachmodell von HUMAIN, und einen einheitlichen Marktplatz für KI-Agenten für staatliche Dienstleistungen zu schaffen.

Um eine nachhaltige, zukunftsfähige Belegschaft aufzubauen, wird AWS in Zusammenarbeit mit PIF 100.000 saudische Bürger über die Amazon Academy in Cloud Computing und generativer KI schulen und eine spezielle Weiterbildungsinitiative zur Schulung von 10.000 Frauen unterstützen. Diese Bemühungen tragen dazu bei, die Belegschaft auf eine KI-gestützte Wirtschaft vorzubereiten, die bis 2030 voraussichtlich 130 Milliarden US-Dollar zum BIP des Landes beitragen wird.

Über Amazon Web Services

Seit 2006 ist Amazon Web Services die weltweit umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud. AWS hat seine Dienste kontinuierlich erweitert, um praktisch jede Arbeitslast zu unterstützen, und verfügt nun über mehr als 240 voll ausgestattete Dienste für Rechenleistung, Speicher, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT), Mobilgeräte, Sicherheit, Hybrid, Medien sowie Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung aus 120 Verfügbarkeitszonen in 38 geografischen Regionen an und hat Pläne für 10 weitere Verfügbarkeitszonen und drei weitere AWS-Regionen in Chile, Saudi-Arabien und der AWS European Sovereign Cloud angekündigt. Millionen von Kunden darunter die am schnellsten wachsenden Startups, die größten Unternehmen und führende Regierungsbehörden vertrauen auf AWS, um ihre Infrastruktur zu betreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen zu AWS finden Sie unter aws.amazon.com

Über HUMAIN

HUMAIN, ein Unternehmen der PIF, ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Full-Stack-KI-Fähigkeiten in vier Kernbereichen anbietet: Rechenzentren der nächsten Generation, hyperperformante Infrastruktur- und Cloud-Plattformen, fortschrittliche KI-Modelle, darunter die weltweit fortschrittlichsten arabischen LLMs, die in der arabischen Welt entwickelt wurden, und transformative KI-Lösungen, die tiefe Branchenkenntnisse mit der Umsetzung in der Praxis verbinden.

Das End-to-End-Modell von HUMAIN bedient sowohl Organisationen des öffentlichen als auch des privaten Sektors, erschließt exponentiellen Wert in allen Branchen, treibt den Wandel voran und stärkt die Fähigkeiten durch Synergien zwischen Mensch und KI. Mit einem wachsenden Portfolio an branchenspezifischen KI-Produkten und der Kernaufgabe, die IP-Führerschaft und die Talentüberlegenheit weltweit voranzutreiben, ist HUMAIN auf globale Wettbewerbsfähigkeit und nationale Auszeichnung ausgerichtet.

www.humain.com

