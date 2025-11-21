Zürich - Die UBS hat ihr Rückkaufprogramm 2025 abgeschlossen. Insgesamt wurden dabei 52'582'575 Papiere über die SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Das Programm lief vom 1. Juli bis zum 20. November. Das Rückkaufvolumen betrug rund 1,6 Milliarden Franken beziehungsweise 2,0 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden 1,6 Prozent des Namenaktienkapitals erworben. Damit habe die Bank ihre Rückkaufpläne für 2025 ...

