© Foto: Muhammed Selim Korkutata - Anadolu

Asiens Chipwerte brechen ein: SoftBank stürzt zweistellig ab, SK Hynix und TSMC rutschen mit. Auslöser ist der unerwartete Nvidia-Rücksetzer trotz starker Zahlen und KI-Boom. Was ist da los? Ein massiver Abverkauf hat am Freitag die asiatischen Halbleitermärkte erfasst, angeführt von einem dramatischen Kursrutsch bei SoftBank. Die Aktie des japanischen Technologiekonzerns fiel in Tokio zeitweise um mehr als zehn Prozent. Auslöser war die überraschend schwache Kursreaktion bei Nvidia: Trotz glänzender Quartalszahlen und optimistischer Umsatzprognosen gab die Aktie des US-KI-Champions am Vortag um über drei Prozent nach. Zwar hat SoftBank seine Nvidia-Beteiligung zuletzt verkauft, jedoch hält …