DJ MTU Aero Engines sammelt in Dubai Order für über 400 Mio Dollar ein

DOW JONES--Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hat auf der Luftfahrtmesse in Dubai Aufträge von Fluggesellschaften mit einem Gesamtvolumen von mehr als 400 Millionen US-Dollar verbucht. Den größten Einzelauftrag platzierte laut Mitteilung des DAX-Konzerns aus München die Airline Emirates. Sie orderte für neu bestellte Boeing 777X insgesamt 130 GE9X-Triebwerke. MTU steuert zum GE9X das Turbinenzwischengehäuse bei und kommt den Angaben zufolge auf einen Programmanteil von 4 Prozent.

60 GEnx-Triebwerke bestellte Flydubai für seine 787-9-Flotte. Hier beläuft sich der MTU-Anteil für das Turbinenzwischengehäuse auf 6,5 Prozent.

Helvetic Airlines orderte 3 Embraer E195-E2. Sie werden exklusiv von der Getriebefanversion PW1900G angetrieben, an der MTU mit 15 Prozent beteiligt ist.

November 21, 2025 03:17 ET (08:17 GMT)

