© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Ross Stores hat seine Gewinnprognose angehoben und die Quartalsziele übertroffen, da die Nachfrage nach günstiger Markenmode stark ist. Damit zählt der Discounter zu den Gewinnern des schwierigen US-Konsumumfelds.Im dritten Quartal erzielte die US-amerikanische Mode-Discountkette einen Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die von LSEG erfassten Prognosen von 5,42 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 511,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1,58 US-Dollar je Aktie. Ross Stores geht mit spürbarem Rückenwind in die heiße Phase des Jahresendgeschäfts. Der US-Mode-Discounter hat seine Gewinnprognose für das Jahr 2025 angehoben, da die Nachfrage nach …