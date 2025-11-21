Straelen (ots) -Eine Million Euro für konkrete Bildungs- und Betreuungsangebote: Zum zehnten Mal in Folge hat bofrost* im Rahmen des RTL-Spendenmarathons eine Spendensumme von einer Million Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V."übergeben. Im Mittelpunkt des diesjährigen Engagements unter dem Motto miteinandergutestun standen zwei Einrichtungen, für die das Familienunternehmen langfristige Patenschaften übernommen hat: das RTL-Kinderhaus Frankfurt "Jugendclub Unterliederbach"und das RTL-Kinderhaus "Arche" in Bremerhaven. Mit der Spende fördert bofrost* gezielt Projekte, die Gemeinschaft stärken, individuelles Lernen ermöglichen und Kindern im Alltag spürbar helfen."Die Spendensumme wäre ohne unsere Kundinnen und Kunden sowie das Engagement unserer Mitarbeitenden nicht möglich gewesen", so Christian Göbser, Geschäftsführer Vertrieb Deutschland bei bofrost*. "Im Namen von bofrost* möchte ich allen danken, die mitgemacht und vollen Einsatz gezeigt haben. Seit vielen Jahren arbeiten wir eng mit der 'Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.' zusammen, um bedürftige Kinder gezielt zu fördern. 2025 lag unser Fokus unter anderem auf den Einrichtungen, mit denen uns eine besondere Patenschaft verbindet."Gezielte Förderung von Projekten, um die Betreuung zu stärkenIm RTL-Kinderhaus "Arche" in Bremerhaven steht die neu eingerichtete "Lern-Oase" im Fokus der diesjährigen Förderung. Ein Raum für zusätzliche 1:1-Förderung, der Kindern mit Unterstützungsbedarf hilft, schulische Lücken zu schließen und Lernrückstände aufzuholen. Viele der Kinder erleben im Alltag nur wenig Unterstützung beim Lernen. Das Projekt schafft eine gezielte Entlastung und eine individuelle Begleitung.Im RTL-Kinderhaus "Jugendclub Unterliederbach" in Frankfurt spielt die gemeinsame Mahlzeit eine zentrale Rolle - als Moment des Ankommens, der Gemeinschaft und der Verlässlichkeit im Alltag. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, unterstützt bofrost*, den Küchenbereich vollständig neu zu gestalten. Die bauliche Umsetzung ist für 2026 geplant.miteinandergutestun: Aktionen, die verbindenZentrale Säule des diesjährigen Spendenengagements war neben weiteren Spendenprodukten erneut der Verkauf des bofrost*Genießer-Kalenders 2026: Für jedes verkaufte Exemplar spendete das Familienunternehmen einen Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Deutschlandweit trugen die Verkaufsfahrerinnen und Verkaufsfahrer in den Niederlassungen so mit großem Einsatz zum Spendenziel bei. Ergänzend lief unter dem Hashtag miteinandergutestun eine reichweitenstarke Social-Media-Kampagne, bei der für jede Interaktion auf Instagram, Facebook und TikTok ebenfalls ein Euro in den Spendentopf floss.bofrost* steht seit fast 60 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 258 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 3,7 Millionen Kundinnen und Kunden, davon über 2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 17 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.Pressekontakt:bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KGAnja PelzerTel.: 02834 707-701E-Mail: anja.pelzer@bofrost.deimpact Agentur für KommunikationEsther RitthoffTel.: 040 4313023-3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21386/6163422