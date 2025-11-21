Der Kurs der DroneShield-Aktie stürzt seit Wochen wie eine abgeschossene Drohne zu Boden. Innerhalb von sechs Wochen hat der einstige Rüstungshighflyer fast -80% an Wert verloren und notiert inzwischen auf Pennystock-Niveau. Wird sich die DroneShield-Aktie jemals von diesem Absturz erholen können oder war's das jetzt für das australischen Drohnenabwehrunternehmen? Insider-Trading während einer Falschmeldung Ich muss zugeben, dass ich selten ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
