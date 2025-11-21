Kaum ein anderes Unternehmen zeigt so klar, wie es um die US-Konsumenten steht. Die jüngsten Zahlen zeichnen ein überraschendes Bild.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|92,82
|93,00
|11:27
|92,82
|93,00
|11:26
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:18
|Walmart: Spiegel der US-Wirtschaft
|Kaum ein anderes Unternehmen zeigt so klar, wie es um die US-Konsumenten steht. Die jüngsten Zahlen zeichnen ein überraschendes Bild Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|10:51
|Verkaufsdruck beschleunigt sich! Nvidia | Strategy | Bitcoin | Walmart
|Das Märkte & Trends Team lädt euch täglich auf ihren YouTube-Kanal ein. Dort werden mehrmals täglich die aktuellsten und spannendsten Themen rund um die Börse ausführlich behandelt. Täglich um 14:25...
► Artikel lesen
|09:18
|Walmart Makes Historic Move To Join NASDAQ In Tech-Forward Retail Push
|08:38
|Märkte am Morgen: DAX rutscht unter 23.000 Punkte; Bitcoin, Nvidia, Walmart, Rheinmetall, ...
|Nach einer negativen Wende an den US-Börsen droht dem DAX am Freitag der Rutsch unter die 23.000-Punkte-Marke. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von Nvidia hat sich am Vortag in New...
► Artikel lesen
|08:21
|Märkte am Morgen: Stimmung dreht, Bären übernehmen - Bitcoin, Nvidia, Walmart, Rheinmetall
|Die Börse zeigt aktuell mal wieder zwei Gesichter. Gestern war zunächst das freundliche Gesicht zu sehen. Der DAX drehte nach Nvidia-Zahlen und einem starken US-Arbeitsmarktbericht zunächst auf. Dann...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|WALMART INC
|92,82
|-0,17 %