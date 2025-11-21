FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 950 auf 1050 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Sorgen um den britischen Staatshaushalt belasteten schon zu lange die Bewertungen der hiesigen Banken und Spezialkreditgeber, schrieb Robert Noble in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Wahrscheinlich werde sich der Markt schon bald der Prüfung der Kapital- und Liquiditätsausstattung durch die britische Notenbank als dem nächsten Kurstreiber zuwenden, was für die Banken mit dem größten Inlandsengagement ein wesentlicher positiver Faktor sein könnte./gl/ag



ISIN: GB0005405286





