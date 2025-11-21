Zürich - Der mietrechtlich relevante hypothekarische Referenzzinssatz dürfte im kommenden Jahr vorerst auf dem jetzigen Stand von 1,25 Prozent verharren. Davon gehen Ökonomen der Grossbank UBS in einer am Freitag veröffentlichten Analyse aus. Am Mietmarkt erwarten sie eine Verlangsamung des Preiswachstums. Derzeit seien kaum Impulse für weitere Zinsrückgänge auszumachen, schrieben die UBS-Experten weiter. Mit der Aussicht auf eine Reduktion der US-Zölle ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.