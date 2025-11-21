Der Ladeanbieter Shell Recharge baut sein Schnellladenetz an mehreren hessischen Standorten aus. Dabei handelt es sich überwiegend um Schnelllader an Shell-eigenen Tankstellen - aber nicht nur. Der erste neue Shell-Ladestandort an einer Tankstelle befindet sich in Neu-Isenburg im Landkreis Offenbach. Auf dem Gelände der Tankstelle an der B44 hat die Ladeinfrastruktur-Tochter des Mineralölkonzerns sechs Ladepunkte mit bis zu 300 kW errichtet - also ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.