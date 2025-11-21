Für den Dax kommt es in diesen Tagen knüppeldick. Nach dem Verlust der 24.000er Marke droht dem Index auch der Verlust der 23.000 Punkte-Marke. Nervosität und Sorgen machen sich breit. Der Rücksetzer unter die 23.000er Marke ist ein weiteres Zeichen der Schwäche. Die Konsolidierung scheint sich zu einer handfesten Korrektur auszuwachsen. Sollte der Dax nicht schleunigst die Kurve bekommen, könnte es dramatisch werden. Je näher das Jahresende ...

