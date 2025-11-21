DJ PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Puch bei Hallein (pta000/21.11.2025/14:30 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 2 Grund der Meldung Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der UKO Microshops AG. a) Position/Status Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding GmbH, welche Mehrheitsaktionärin der UKO Microshops AG ist. Weiters ist Moritz Unterkofler auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH. b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name UKO Microshops AG b) LEI 529900RCLHRW6EFYDA66 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Inhaberaktie Instruments Kennung ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 6,500 1 6,500 49 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 6,500 50 e) Datum des Geschäfts 20.11.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG MIC XWBO (Wien)

